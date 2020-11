Missione compiuta per la Nazionale di Nicolato che batte il Lussemburgo 4-0 e conquista i tre punti necessari per staccare aritmeticamente il pass per gli Europei. L’Italia passeggia a Differdange. Apre il match Scamacca che in 29’ realizza una doppietta. Nella ripresa segnano anche Marchizza e Pinamonti. Azzurri qualificati con un turno d’anticipo.