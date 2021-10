Mercoledì a San Siro ci sarà anche l'arbitro di Italia-Inghilterra. Ma non sarà Bjorn Kuipers ad arbitrare la sfida tra Italia e Spagna: il direttore di gara olandese ha chiuso la sua carriera infatti proprio a Wembley fischiando (benissimo) nella finale tra Italia e Inghilterra . Per quella prestazione, e per le altre avute a Euro 2020, Kuipers ha vinto la 4a edizione del premio Giulio Campanati, riconoscimento alla memoria del "presidentissimo" dell'Aia, ex arbitro e dirigente nazionale e internazionale, e riservato agli arbitri che dirigono Europei e Mondiali.

È la quarta edizione del premio

Il premio sarà consegnato prima del fischio d'inizio dal presidente della F.I.G.C. Gabriele Gravina, dal presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange e dal presidente dell’ “Associazione Amici di Giulio Campanati”, Giorgio Campanati. La giuria del Premio, nominata dall’associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano “Umberto Meazza-Giulio Campanati” è composta da giornalisti, tra cui il nostro Lorenzo Fontani, dirigenti sportivi, esponenti del mondo arbitrale e grandi arbitri del passato. Tra loro anche Nicola Rizzoli, Roberto Rosetti (capo degli arbitri UEFA) e Pierluigi Collina (responsabile della commissione arbitrale FIFA). Il premio è stato istituito per la prima volta in occasione del Mondiale in Brasile nel 2014: le prime due edizioni, appunto per la Coppa del Mondo 2014 e per l'Europeo 2016, sono state vinte da Nicola Rizzoli, mentre l'argentino Nestor Pitana è stato eletto vincitore per i mondiali del 2018 in Russia.