Dopo lo sfortunato sorteggio nei playoff del Mondiale 2022, arriva un altro sorteggio durissimo per l’Italia. Questa volta in Nations League, dove gli azzurri di Roberto Mancini sono stati inseriti nel gruppo 3 della Lega A con Germania, Inghilterra e Ungheria. Per accedere alle Finale Four, in programma nel giugno 2023, la Nazionale dovrà chiudere il girone in testa. L'ultima classificata, invece, retrocederà nella Lega B. "È un bel girone, sarà sicuramente un gruppo divertente – è il commento del c.t. Mancini, in collegamento con la Uefa –. Girone della morte? Sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo. Contro l'Inghilterra è stata l'ultima finale dell'Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Contro la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da c.t. sarà la prima volta, ne sono felice. Infine, contro l'Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro c.t. Marco Rossi hanno fatto molto bene all'ultimo Europeo. Proveremo a vincere il girone, vorremmo tornare a giocare le Final Four come già accaduto quest'anno, per provare a vincere il torneo".