Concluso a Nyon il sorteggio della Nations League, che si svolgerà tra giugno e settembre 2022. L'Italia (testa di serie) è stata inserita nel gruppo 3 della Lega A con Germania, Inghilterra e Ungheria. Le prime classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno per le Final Four, in programma nel giugno 2023, mentre le ultime classificate retrocederanno nella Lega B

