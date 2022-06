Si sono giocate altre sette sfide per la Nations League. Travolgenti vittorie in trasferta per l'Olanda in Belgio e per l'Austria in Croazia nel giorno dell'esordio di Rangnick sulla panchina austriaca. La Francia cade a sorpresa in casa in casa contro la Danimarca nonostante il solito gol di Benzema. Vittorie anche per Slovacchia, Moldavia, Lettonia e Kazakhstan