Inizia ufficialmente il Ranieri-Ter nella capitale. Per il testaccino è, dunque, il secondo ritorno sulla panchina giallorossa, ma nella storia della Serie A c'è chi è riuscito a vivere anche più esperienze da allenatore con la stessa squadra in periodi diversi. E il record spetta... a un ex Roma!

ROMA, UFFICIALE RANIERI: LA GIORNATA LIVE