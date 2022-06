Nations League e Serie C, le partite di oggi

Domenica in campo: in calendario otto partite di Nations League e l'andata della finale playoff di Serie C (ore 21) tra Padova e Palermo. Tra le nazionali in campo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Spagna. Il programma delle partite di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport

Domenica 5 giugno il programma della Nations League prosegue con le partite della seconda giornata. In campo ci andranno 16 squadre. Nella Lega A, toccherà al Portogallo che ospita la Svizzera e alla Spagna che sfida in trasferta la Repubblica Ceca. Nella Lega B, la Svezia ospita la Norvegia. In campo anche Serbia e Slovenia. Sempre alle 20:45, nella Lega C si giocheranno Kosovo-Grecia e Bulgaria-Georgia. La giornata si aprirà però alle 18 con altre due partite valide per la Lega C: Gibilterra-Macedonia e Cipro-Irlanda del Nord. In campo ci va anche la Serie C, con la finale di andata dei playoff tra Padova e Palermo in calendario alle 21. Di seguito, il programma completo con tutti i match di oggi e le indicazioni su orari e canali tv per vederli in diretta su Sky Sport.