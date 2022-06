Dopo la sconfitta di Parigi contro la Danimarca, i campioni del mondo cercano il riscatto contro la Croazia in quello che è il remake proprio dell’ultima finale Mondiale (match in diretta su Sky Sport Uno). Modric e compagni sono reduci dal ko interno contro l’Austria. Proprio la nazionale di Arnautovic sfida in casa la Danimarca nell’altro match di questo Gruppo 1 di League A. In League B, una sola la partita: quella tra Islanda e Albania nel Gruppo 2. Su Sky Sport Football la diretta gol di tutti i match