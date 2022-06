Nations League, calendario e partite del 3° turno

Il Portogallo ospita la Repubblica Ceca, la Spagna va in Svizzera, la Francia in Austria e i nostri Azzurri in Inghilterra per difendere il primato nel girone: il calendario completo del terzo turno di Nations League che parte oggi e si chiuderà sabato sera

Si è chiuso mercoledì sera il secondo turno di Nations League, ma il programma prosegue spedito: già da oggi, giovedì 8 giugno, prenderà il via la terza giornata. In campo subito il Portogallo di CR7 che ospita la Repubblica Ceca, mentre in contemporanea, la Spagna sarà ospite della Svizzera. Venerdì sarà il turno dei campioni del mondo della Francia: i bleus giocheranno in trasferta contro l'Austria. L'Italia invece scenderà in campo sabato sera al Molineux Stadium di Wolverhampton contro l'Inghilterra, per difendere il provvisorio primato nel Gruppo 3. Di seguito, il programma completo di tutte le partite del terzo turno di Nations League.