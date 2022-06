Le scelte di Deschamps: per i campioni del mondo, a caccia della prima vittoria in questa Nations, panchina per Mbappè ancora non al meglio e coppia Benzema-Griezmann in attacco. Rangnick risponde affidandosi al bolognese Arnautovic. In Danimarca-Croazia tanta Serie A schierata, tra attuali giocatori ed ex del nostro campionato: sfida Brozovic-Eriksen in mezzo al campo. In campo anche Albania-Israele, Bielorussia Kazakistan e Andorra-Liechtenstein. Vittorie per Slovacchia e Lettonia