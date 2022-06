Ha il numero 19 sulle spalle, ma le statistiche con la nazionale turca (7 gol in 7 gare) lo avvicinano a quel Cristiano Ronaldo che Serdar Dursun non perde occasione di imitare. Il 30enne attaccante del Fenerbahce è solito esultare con il celebre salto alla CR7, persino con il suo club. L'ha fatto anche nel match di Nations League contro il Lussemburgo. Nessuna sorpresa: i suoi tifosi ormai lo conoscono bene, tanto da accompagnarlo con il classico "siuuu" che si sente quando in campo c'è il fuoriclasse di Funchal