Nations League, calendario e partite del 4° turno

Il Portogallo in trasferta in Svizzera, la Spagna ospita la Repubblica Ceca, la Francia cerca la prima vittoria contro la Croazia, mentre l'Italia andrà in Germania in un "classico" per la nostra Nazionale: il calendario completo del quarto e ultimo turno di Nations League in programma da oggi al 14 giugno

Si è chiuso sabato sera il terzo turno di Nations League, che proseguirà adesso con il quarto e ultimo turno in programma dal 12 al 14 giugno prima delle vacanze estive. Domenica 12 giugno subito in campo la Spagna - che sfiderà in casa la Repubblica Ceca - e il Portogallo in trasferta contro la Svizzera per quanto riguarda la Lega A. L'indomani sarà il momento della Francia (ancora a secco di vittorie) contro la Croazia, mentre il 14 giugno - ultimo giorno del torneo - scenderà in campo l'Italia in un "classico" contro la Germania. Di seguito, il programma completo di tutte le partite del quarto turno di Nations League.