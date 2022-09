Nations League, le gare della 5^ giornata

Penultimo turno della Nations League 2022. Giornata di possibili verdetti per alcune delle squadre impegnate in questa giornata. Occhi puntati, ovviamente, sulla Nazionale di Roberto Mancini che scende in campo domani nella sfida contro l'Inghilterra (differita alle 24 su Sky Sport Uno). Tutto ancora in bilico per la classifica finale con l'Italia che vuole vincere per rimanere in scia del primo posto attualmente occupato dalla Bulgaria che sfida la Germania. Interessante anche lo scontro diretto tra Croazia e Danimarca ma anche la sfida tra Francia e Austria con i 'Bleus' attualmente ultimi nel gruppo 1 di Lega A. Tutto in bilico anche nel gruppo 2 della Lega A dove la sfida per il primo posto è tra Spagna (che affronta la Svizzera) e il Portogallo (in trasferta con la Repubblica Ceca). La Norvegia di Haaland si gioca la promozione affrontando la Slovenia fuori casa e deve guardarsi dal ritorno possibile della Serbia che, invece, se la vedrà con la Svezia in casa. Ecco tutto il programma delle gare: