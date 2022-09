L'Ungheria fa paura, come il Ct Rossi a...FIFA'97

Prossimo avversario dell’Italia e in testa al girone, l’Ungheria deve il suo successo anche al ct italiano Marco Rossi. E c’è una curiosità, che riguarda l’ex terzino di Brescia e Samp e un videogioco popolarissimo: in FIFA ’97 risultava essere proprio Marco Rossi il giocatore più forte del mondo, con valori più alti di Hagi, Litmanen e di due Palloni d’Oro (reali) come Weah e Matthaus. Un bug del sistema, probabilmente, ma ora il signor Rossi può diventare davvero il migliore di tutti: almeno nel suo girone