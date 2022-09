La sua presenza dal 1' contro la Danimarca, nel match di Nations League che la Francia non può sbagliare per scongiurare la retrocessione in Lega B, è in dubbio per scelta tecnica ma Oliver Giroud è ugualmente carico e pronto a dare il suo contributo se chiamato in causa. "Mi sto divertendo molto e penso si sia visto con l’Austria. Sono a disposizione dell’allenatore, sono pienamente dentro la squadra. Fare gol è bello, vuol dire che anche con l’età avanzata, se così si può dire, uno c’è ancora. Io ho sempre questa voglia di portare un piccolo valore aggiunto in squadra", le parole dell’attaccante del Milan rilasciate a Telefoot.