2/17

Purtroppo l'incredibile giocata segnerà anche la carriera del povero Berg, il terzino norvegese dello United, da quel giorno ricordato come colui il quale su superato in quella maniera dal campione del Real. Che, recuperata la palla sulla linea di fondo, la appoggerà comodamente per l'accorrente Raul, solo davanti alla porta. Quando il tacco non è solo un inutile orpello.

Ce ne sono anche altri, che nella memoria collettiva saranno per sempre legati al nome di un giocatore. Ecco i più famosi