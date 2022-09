Ungheria-Italia, la probabile formazione degli azzurri

Il ct conferma il 3-5-2 che gli ha regalato la vittoria a San Siro contro l'Inghilterra. In difesa torna Bastoni al posto di Acerbi, ballottaggio tra Dimarco ed Emerson per un posto sulla corsia di sinistra. A centrocampo spazio a Pobega dal 1' al posto di Cristante, mentre in attacco Gnonto insidia Scamacca per far coppia con Raspadori. Immobile non è partito con il gruppo per Budapest: l'attaccante della Lazio è tornato a Roma

IMMOBILE SALTA ANCHE L'UNGHERIA