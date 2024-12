La Juventus è a quota 10 pareggi dopo sole 16 partite di campionato: contro il Venezia è arrivata la quarta "X" consecutiva per Vlahovic e compagni che attualmente si trovano a -9 dalla testa della classifica. Ma non si tratta di un record assoluto: una squadra - nell'era dei 3 punti - ha conquistato più pareggi nello stesso lasso di tempo. E c'è anche una statistica che non è di buon auspicio per la squadra di Thiago Motta...

