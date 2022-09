Gli azzurri sfidano l'Ungheria, prima nel gruppo 3 con 10 punti (due in più rispetto all'Italia), alla Puskas Arena di Budapest: in caso di successo, la Nazionale allenata da Mancini si qualificherebbe alle Final Four di Nations League. Il Ct sceglie Gnonto accanto a Raspadori. Nell'Ungheria occhio al talento di Szoboszlai. Fischio d'inizio alle 20.45