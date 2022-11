Le semifinali e le finali di Nations League 2023 si svolgeranno dal 14 al 18 giugno prossimo in Olanda. Lo ha confermato la Uefa, che ha comunicato anche le due città scelte come sedi dell’evento: Rotterdam ed Enschede. La nazionale di Mancini dunque si giocherà le sue chances contro i padroni di casa olandesi, contro la Spagna e contro la Croazia. Le due semifinali si giocheranno mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023, mentre la finalina e la finale sono in programma per domenica 18 giugno. Il sorteggio per determinare chi dovranno affrontare gli uomini di Mancini in semifinale si svolgerà a gennaio a Nyon. L’Italia ha ospitato e partecipato alla seconda e ultima edizione delle final four nel 2021, svoltesi a Milano e Torino: gli azzurri chiusero terzi davanti al Belgio, in un’edizione vinta dalla Francia sulla Spagna.