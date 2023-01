L'Italia conoscerà mercoledì la propria avversaria nelle finali di Nations League, in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno 2023 a Rotterdam ed Enschede. Alle ore 11.00, a Nyon, si svolgerà il sorteggio: oltre all'Italia, ci saranno anche Olanda, Croazia e Spagna. L'Italia si è qualificata per la seconda volta consecutiva alle fasi finali della Nations League così come gli iberici, oggi allenati da Luis de la Fuente, con cui gli azzurri vantano uno score negativo nei precedenti. Gli olandesi tornano dopo la finale del 2019, mentre la Croazia è al debutto. Le semifinali sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, mentre la finale per il terzo posto e la finalissima si giocheranno domenica 18 giugno.