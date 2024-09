Il Belgio batte Israele, vincono Islanda e Romania

Introduzione

Seconda serata di partite della Nations League 2024/25. Per la Lega A, nel gruppo 2 dell'Italia, vince 3-1 anche il Belgio in casa contro Israele con doppietta di De Bruyne. In Lega B, pari tra Slovenia e Austria e tra Galles e Turchia. Senza reti la Norvegia di Haaland in Kazakistan, l'Islanda batte il Montenegro. In Lega C, vince Cipro in Lituania, la Romania travolge in trasferta il Kosovo con gol di Man del Parma e del cagliaritano Marin. Tutti i gol e i risultati



NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE