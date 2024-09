Dopo la vittoria in Francia, secondo impegno per gli Azzurri che lunedì alle 20.45 giocano a Budapest (sede delle partite casalinghe di Israele per motivi di sicurezza). Spalletti perde Calafiori in difesa e Pellegrini a centrocampo: li sostituiscono Buongiorno e Raspadori. Possibile chance anche per Gatti ma Di Lorenzo è favorito e per Bellanova e Udogie sugli esterni. Davanti ipotesi Kean per Retegui. Ecco le possibili scelte

VERSO ISRAELE-ITALIA: GLI INFORTUNI DI CALAFIORI E PELLEGRINI