Kean ha già giocato e segnato in Ungheria in questa stagione, per la squadra di club della Fiorentina nella partita di ritorno dei play-off della Conference League in trasferta contro la Puskás Akadémia. La Fiorentina, rimasta in nove uomini, ha vinto 5-4 ai rigori dopo un pareggio per 1-1 alla Pancho Aréna di Felcsút.