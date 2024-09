Pari in Olanda-Germania, vince l'Inghilterra

Introduzione

Olanda-Germania finisce pari con le "firme" delle due milanesi: sono Reijnders e Dumfries a segnare per gli oranje, in mezzo le reti di Undav e Kimmich dei tedeschi. Ok l'Inghilterra col solito Kane (doppietta). Kvara non segna ma la Georgia vince: tutti i risultati del martedì e il bilancio dei giocatori della Serie A scesi in campo

NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE