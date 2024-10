Non è passato inosservato il look scelto da diversi calciatori della nazionale di Deschamps, che si sono presentati in ritiro con un abbigliamento vistoso se non eccentrico. Come il passamontagna fluo esibito dal difensore del Liverpool Konaté. Notevole pure l'outfit -simile a quello di un pilota automobilistico- scelto dall'interista Thuram: "Sei venuto direttamente dal circuito di Monza?" gli ha chiesto il ct dei Bleus accogliendolo nel centro di Clairfontaine...

