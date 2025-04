Milan, Furlani sul nuovo ds: "Uno che ci faccia vincere"

"Tre giorni fa ho commentato questa vicenda dicendo che non avremmo fatto nomi e che non era stata presa nessuna decisione. Siamo in un punto simile a quello di tre giorni fa. Non c'è nessuna novità e scelta. Siamo focalizzati nel preparare la stagione, nel scegliere la persona giusta e nei ruoli giusti": lo dice l'ad del Milan, Giorgio Furlani a Sky prima del fischio d'inizio della sfida contro la Fiorentina commentando la situazione riguardo la scelta del nuovo direttore sportivo. Una risposta all'indomani della frenata che ha provocato lo stop della trattativa con Fabio Paratici. "L'identikit? Che sia uno che ci faccia vincere. L'importante è scegliere la persona giusta più che focalizzarci sui tempi", spiega.

