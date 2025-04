C’è delusione, ovviamente, in casa Inter: da 2-0 a 2-2, nerazzurri che tornano da Parma con un punto solo. E Massimiliano Farris, vice di Inzaghi (squalificato), non la nasconde ma evita di fare drammi: “Dovremo analizzarla con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e nelle due situazioni in cui abbiamo allentato un po’ la concentrazione abbiamo rischiato. Già nel primo tempo non bisognava concedere questo”, la sua prima analisi. “Poi però abbiamo creato situazioni e fatto anche due gol. Per quanto riguarda le energie, più mentali che fisiche, venivamo da un derby e da tantissimi impegni. Non sempre si riesce a trovare lo spirito che serve per portare a casa la partita. Chiaramente siamo delusi perché in questo momento tutti i risultati sono importantissimi. Non bisognava concedere le situazioni per far riaprire la partita al Parma: una volta fatta la frittata ci siamo buttati avanti in modo generoso ma poco lucido”. A far discutere sono anche i cambi, con l’Inter che – forse pensando già al Bayern – ha fatto uscire Lautaro, Calhanoglu e Dimarco sul 2-0, assistendo poi alla rimonta del Parma (con due subentrati) in 9’. “Lautaro rientrava da un infortunio e non aveva i 90’ nelle gambe, altri avevano le scorie del derby”, dice Farris. “Si cerca non tanto di gestire ma di salvaguardare per evitare infortuni visto che ci giochiamo ancora molto. Sembravamo in controllo ma non sono i cambi che hanno cambiato la partita: il Parma ci ha messo qualcosa di importante ma noi non dovevamo concedergli nemmeno quella scintilla per riaprirla".

