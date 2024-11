La Federazione Spagnola si stringe intorno alle vittime dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Valencia, avanzando la proposta di giocare i quarti di finale di Nations League in città, con il fine di donare il raccolto alle vittime della catastrofe.

Pur non essendo stata ancora avanzata in via definitiva, la proposta è in via di formalizzazione in quanto il desiderio della Federazione è forte: l'auspicio è che questa possa essere ufficializzata al più presto, vista anche la disponibilità dimostrata dalla UEFA a confermare il tutto.