Nagelsmann: "Italia gioca bene e ha un grande ct"

" L'Italia ha un grande allenatore che ha una idea di calcio molto attraente, giocano veramente bene . È una squadra offensiva ma che al tempo stesso difende bene, è una squadra in generale molto pericolosa con grande equilibrio . Stanno attraversando un buon momento, così come noi. Sarà una partita molto interessante e non vedo l'ora di giocare". Lo ha detto il ct della Germania Julian Nagelsmann , in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l' Italia in Nations League . "Il nostro approccio sarà praticamente lo stesso, è importante che i giocatori sappiano cosa devono fare. Non vogliamo cambiare il nostro modo di giocare , se lo faremmo sarebbe difficile. Entrambe le squadre attaccheranno e difenderanno, sappiamo che è importante avere un buon mix di giocatori che facciano entrambe le fasi. Le ultime partite non abbiamo avuto equilibrio ma è il nostro obiettivo domani. E poi cercheremo di decidere le sorti di questa partita a Dortmund ".

Nagelsmann: "Germania vuole vincere la Nations"

"Ho detto spesso che per noi è importante abituarci a vincere -ha proseguito il ct tedesco- Noi vogliamo vincere più partite e vorremmo vincere la Nations League, ma sappiamo che affronteremo un'avversaria molto forte come l'Italia. Dobbiamo prima di tutto battere gli azzurri e questo è il nostro compito, poi parleremo di un eventuale titolo. Speriamo di fare felici tanti tedeschi. Vediamo come evolverà la partita, abbiamo pensato a come affrontare queste due partite: non vogliamo fare troppa pretattica, vogliamo vincerle entrambe. Non possiamo prevedere cosa servirà a livello tattico domani, pensando alla prossima partita". Poi sull'assenza nell'attacco azzurro di Retegui: "Ho letto che Retegui non è più a disposizione: è una cosa che potrebbe cambiare la partita e dobbiamo vedere come andrà in campo. Però non mi piace troppo pensare a queste cose: io voglio vincere, poi vedremo come si evolverà domani sera la partita".