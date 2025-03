Il giocatore dell'Arsenal ha accusato un problema al ginocchio sinistro a una manciata di minuti dal termine di Italia-Germania: una torsione dell'articolazione verso l'interno. Calafiori ha attraversato la zona mista con un passo poco fluido e scuro in volto ma senza stampelle. Nelle prossime ore sono in programma gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio

Saranno gli esami strumentali in programma nelle prossime ore a stabilire l'entità dell'infortunio occorso a Riccardo Calafiori nei minuti finali del match perso dall'Italia contro la Francia. Il difensore dell'Arsenal, a una manciata di minuti dal termine della partita, ha perso l'appoggio del piede sinistro sul terreno provocando una torsione del ginocchio verso l'interno. Il giocatore si è rialzato, ha provato a correre per qualche metro e poi ha richiesto l'intervento dei sanitari. Calafiori è uscito dal campo sulle sue gambe. Spalletti in conferenza stampa non si è sbilanciato: "Non sappiamo perché neanche lui sa come si sente".



Calafiori ha attraversato la zona mista non rilasciando dichiarazioni e senza stampelle ma il suo passo non è parso particolarmente fluido e l'espressione non di certo rilassata. Tuttavia, gli esami clinici sapranno valutare nel dettaglio le condizioni del ginocchio sinistro del difensore dell'Arsenal che inevitabilmente sarà costretto a saltare la sfida di Dortmund.