Il primo atto tra Italia e Germania in Nations League, a San Siro, ha premiato i tedeschi che hanno portato a casa la vittoria per 2-1 grazie ai gol di testa nella ripresa di Kleindienst e Goretzka, dopo la rete di Tonali in avvio di partita. Domenica, al Westfalenstadion di Dortmund, andrà in scena la gara di ritorno. Un dentro o fuori per la Nazionale di Spalletti che spera di centrare l’obiettivo delle Final Four (dove affronterebbe una tra Danimarca e Portogallo) anche per costruirsi una via sulla carta più semplice in ottica Mondiali, con un girone di qualificazione da quattro squadre e avversarie più abbordabili in palio per chi passerà questo turno dei quarti di Nations League. Per guadagnarsi un posto per le semifinali del 4-5 giugno, l’Italia in Germania dovrà obbligatoriamente battere la squadra di Nagelsmann: vincere con un solo gol di scarto proietterebbe la sfida ai supplementari, con due o più gol gli Azzurri sarebbero alle Final Four, mentre un pareggio e una sconfitta porterebbe inevitabilmente all'eliminazione.