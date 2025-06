A 40 anni compiuti Ronaldo festeggia con il suo Portogallo la seconda Nations League della carriera. Decisivi i suoi gol durante la fase finale a Germania e Spagna, in cui ha vinto il duello generazionale contro Lamine Yamal. Prossimo obiettivo annunciato il Mondiale del 2026, per un giocatore che non ha più lo spunto dei tempi migliori ma che ha mantenuto immutata la sua passione per il calcio