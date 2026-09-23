Malagò a Coverciano incontra Mancini e i giocatori

Nel VIDEO l'inviato Peppe Di Stefano mostra le immagini dell'arrivo di Giovanni Malagò a Coverciano. E' la prima volta per il presidente Figc, dal giorno della sua elezione. Dopo essere stato accolto dalla capodelegazione Diana Bianchedi, ad attenderlo all'interno del centro tecnico ha trovato il ct Roberto Mancini (con il suo staff) e i giocatori. Oggi previsto un allenamento a porte chiuse alle 17, a due giorni dalla sfida contro il Belgio