Luciano Spalletti potrebbe accogliere presto un nuovo secondo portiere. Dopo il grave infortunio a Kamil Grabara (lesione del crociato), i bianconeri sono vicini a un arrivo dal mercato degli svincolati. Attesa per oggi l’offerta formale al giocatore e al suo entourage, subito dopo verranno organizzati viaggio e visite mediche. Il portiere brasiliano classe 1989 ha già giocato con la Juventus dal 2015 al 2017

La trattativa per il ritorno di Neto alla Juventus è molto avanzata e potrebbe chiudersi già oggi. Dopo l'infortunio al crociato di Kamil Grabara, i bianconeri si sono subito concentrati sul mercato degli svincolati per provare a trovare un vice in grado di supportare Vicario nei tanti impegni stagionali. Sin da subito, si erano concentrati su un profilo di esperienza come Neto (37 anni) che ha già vissuto esperienze importanti come Barcellona e Valencia in Liga, Arsenal e Bournemouth in Premier League, Fiorentina e... appunto Juventus dal 2015 al 2017 in Serie A.