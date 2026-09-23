David Alaba è il rinforzo per la difesa di Kosta Runjaic: svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva in bianconero a parametro zero. Il club friulano ha anticipato l'operazione con un indizio social: l'iconica sedia bianca utilizzata dall'austriaco per festeggiare le vittorie nelle notti europee. Il 34enne sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma TUTTI I BIG RIPARTITI DALLA PROVINCIA

L'Udinese si prepara ad accogliere David Alaba a parametro zero direttamente dal mercato degli svincolati. Accordo trovato nelle ultime ore tra il club friulano e il difensore centrale austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid, uno dei giocatori più vincenti degli ultimi 15 anni. In corso in questo momento i test fisici a Villa Stuart a Roma, prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. Un campione che sceglie di ripartire dalla Serie A per dimostrare di essere ancora integro, nonostante i molti infortuni subiti in carriera, portando in dote un curriculum super, sia in Nazionale sia con i club: 15 gol in 117 presenze con l’Austria, 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 12 campionati tra Bundesliga e Liga, 6 coppe di Germania, una coppa di Spagna, 5 Supercoppe tedesche e una Supercoppa spagnola.

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Lo spoiler con una sedia bianca sui social L’indizio dell’accordo raggiunto con Alaba è apparso sui social dell’Udinese: una sedia bianca su un campo da calcio con sfondo scuro a richiamare le notti di grande calcio vissute dall’austriaco in giro per l’Europa. Uno spoiler in piena regola con riferimento alla sua esultanza iconica, quella della sedia bianca - “Sille de Alaba” - sventolata al cielo del Santiago Bernabeu dopo i gol messi a segno di Champions League. Tra quelle più rappresentative, i tifosi del Real Madrid non hanno di certo dimenticato la sedia tirata su dall’austriaco dopo la rimonta contro il Psg e il gol qualificazione segnato da Benzema nel marzo del 2022. "La sedia era perfetta. Non ci ho pensato molto, è stata l'emozione. Con una rimonta del genere è normale andare fuori di testa!”, il commento dell’epoca firmato Alaba. Insomma, vietato sedersi sulla sua sedia, questo il significato. Lo stesso spirito che porterà con sé nella nuova avventura italiana.

L'indizio sui social e l'esultanza di Alaba con la sedia