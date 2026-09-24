 Italia Belgio, le probabili formazioni per la Nations League | Sky Sport
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Italia-Belgio, probabili formazioni Nations League: cosa ha provato Mancini

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Nell'ultimo allenamento a Coverciano il ct Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kean. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League: è ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, col primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole del ct e del capitano, Gigio Donnarumma

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