Italia-Belgio, probabili formazioni Nations League: cosa ha provato Mancini
Nell'ultimo allenamento a Coverciano il ct Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kean. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League: è ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, col primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole del ct e del capitano, Gigio Donnarumma
- Portiere: DONNARUMMA
- Difensore destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore centrale: COPPOLA
- Difensore sinistro: CALAFIORI
- Centrocampista centrale: BARELLA
- Centrocampista centrale: ROMANO
- Centrocampista centrale: TONALI
- Attaccante destro: ZANIOLO/CAMBIAGHI
- Attaccante centrale: PIO ESPOSITO
- Attaccante sinistro: KEAN
- La novità delle ultime ore è la coppia Pio-Kean, provata a lungo in allenamento
- Al momento il dubbio è uno solo, sull'esterno destro d'attacco: 51% Zaniolo, 49% Cambiaghi