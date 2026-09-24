 Romano (Cagliari) sceglie l'Italia: la Svizzera può chiedere un risarcimento | Sky Sport
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Romano ha scelto l'Italia, la Svizzera può chiedere un risarcimento: il motivo

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Il 20enne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in Nazionale del ct Mancini. Una decisione che potrebbe costargli... caro. Secondo fonti svizzere infatti la federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma 'Footuro'. E non sarebbero pochi soldi... 

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