Miralem Pjanic dà l'addio al calcio giocato con un messaggio poetico pubblicato sui social: "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Questa sinfonia è stata la mia vita ed è stato un onore condividerla con tutti voi"