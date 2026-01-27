Miralem Pjanic dà l'addio al calcio giocato con un messaggio poetico pubblicato sui social: "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Questa sinfonia è stata la mia vita ed è stato un onore condividerla con tutti voi"
- Con un lungo e poetico messaggio sui social l’ex centrocampista di Roma e Juventus ha annunciato il suo addio al calcio.
- "Il calcio è stato la mia musica" si legge “Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita”.
- Rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Russia con la maglia del CSKA Mosca, di fatto Pjanic aveva già smesso da tempo
- E qualche giorno prima di ufficializzare l'addio al pallone (domenica 25 gennaio) aveva fatto una sorpresa ai tifosi bianconeri tornando allo Stadium per assistere a Juventus-Napoli
- Immediate e tante le reazioni al post di Pjanic, con molti ex compagni che hanno lasciato un commento. Nainggolan, con cui Pjanic giocò alla Roma (in un centrocampo che comprendeva anche De Rossi) l'ha salutato con un "Ti auguro il meglio, fratello mio". E poi i compagni alla Juventus Marchisio e Bonucci, e Edin Dzeko, compagno di nazionale: "Grazie di tutto fratello mio.
Ora buon divertimento"