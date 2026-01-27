 Pjanic saluta il calcio: i giocatori ritirati nel 2026 | Sky Sport
Pjanic saluta il calcio: i giocatori ritirati nel 2026

Miralem Pjanic dà l'addio al calcio giocato con un messaggio poetico pubblicato sui social: "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Questa sinfonia è stata la mia vita ed è stato un onore condividerla con tutti voi"

