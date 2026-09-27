Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Oggi, domenica 27 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Ecco le nazionali in campo oggi e sui canali Sky Sport da seguire alle 15, 18.00 e alle 20.45 (anche attraverso Diretta Gol)
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Domenica 27 settembre
- Alle 15.00: LITUANIA-AZERBAIGIAN su Sky Sport Calcio. Telecronaca Giovanni Cristiano
- Alle 18.00: SERBIA-PAESI BASSI su Sky Sport Uno. Telecronaca Daniele Barone
- Alle 18: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
AUSTRIA-KOSOVO
DANIMARCA-GALLES
GIBILTERRA-ANDORRA
- Alle 20.45: NORVEGIA-PORTOGALLO su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo
- Alle 20.45: GERMANIA-GRECIA su Sky Sport 255. Telecronaca Federico Botti
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ISRAELE-REPUBBLICA D'IRLANDA
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Sara Benci, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo e Stefano De Grandis