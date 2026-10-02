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Palla c'è palla non c'è: tunnel e gol meraviglia di De Bruyne in Belgio-Turchia. VIDEO

Nations League

L'ennesima magia di Kevin De Bruyne arriva in Nations League contro la Turchia di Montella: gran dribbling in tunnel con l'esterno e destro chirurgico di interno. Poi - nel secondo tempo - altro super gol all'incrocio dei pali. Rivedi qui la sue due magie

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Uno e due. Due come le magie, dieci come il voto per i suo gol. È un De Bruyne scatenato quello in Belgio-Turchia: il centrocampista del Napoli firma due reti bellissime che (ve lo assicuriamo) vale la pena di vedere e rivedere. Sopra il video del primo timbro, superando in tunnel l'avversario prima di un destro rasoterra a giro da chirurgo di fama mondiale. Non contento KDB si ripete nella ripresa (il video lo trovate qui sotto): riceve dal limite, prende la mira e disegna un arcobaleno all'incrocio dei pali. Vedere per credere.

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