Nations League, i risultati LIVE di oggi: si gioca anche Belgio-Turchia
Non solo Francia-Italia nel venerdì di Nations League: nello stesso girone degli Azzurri il Belgio sfida la Turchia (diretta su Sky Sport 251). Nella Lega B scontro al vertice tra Ucraina e Irlanda del Nord, a Zenica l'ultima di Dzeko con la Bosnia contro la Svezia. Tra le partite già finite, una doppietta di Adzic trascina il Montenegro sulla Lettonia. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol dalle 20.45 su Sky Sport Calcio
- BELGIO-TURCHIA 0-0 LIVE
- FRANCIA-ITALIA 0-0 LIVE
- UCRAINA-IRLANDA DEL NORD 0-0 LIVE
- UNGHERIA-GEORGIA 0-0 LIVE
- BOSNIA ERZEGOVINA-SVEZIA 0-0 LIVE
- POLONIA-ROMANIA 0-0 LIVE
- FAR OER-SLOVACCHIA 0-0 LIVE
- CIPRO-ARMENIA 2-0 (giocata alle 18)
19' Konomis, 31' Kakoullis
- LETTONIA-MONTENEGRO 1-2 (giocata alle 18)
3', 56' Adzic (M), 82' Strods (L)
- KAZAKISTAN-MOLDAVIA 1-2 (giocata alle 16)
45'+1' Clescenco (M), 50' Popescu (M), 64' Alip (K)