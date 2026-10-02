Il ruolo di capodelegazione azzurra in Figc non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente Coni. Lo ha ufficializzato l'Anac in un comunicato nel quale si ribadisce che Il Consiglio, che si è riunito oggi, esercitando ruolo di vigilanza (non più consultivo, visto che nel frattempo Bianchedi aveva firmato per la Federcalcio e si era successivamente dimessa), ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il Coni avrebbe richiesto all'Anac anche un parere sul conflitto d'interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto nella prossima Giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della Figc. L'Anac ha risposto che è il Coni che dovrà valutare se sussiste o meno conflitto di interesse "tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto" e, in particolare, della "tipologia di incarico che è stato ricoperto da Diana Bianchedi presso la Figc e dei contenuti dello stesso", nonche' della "sua durata".