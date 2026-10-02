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Diana Bianchedi, l'Anac archivia il caso sull'incarico in Figc dopo le dimissioni

caso bianchedi

Nessuna incompatibilità fra il ruolo di capodelegazione azzurra in Figc e quello di vicepresidente del Coni. Si è espresso così l’Anac sul caso di Diana Bianchedi che si è dimessa dall’incarico ricevuto dal presidente Figc Giovanni Malagò. Su astensione della Bianchedi nel voto della Giunta Coni di martedì 6 ottobre che potrebbe portare al commissariamento della Federcalcio spetterà al Coni valutare un conflitto d'interessi

Il ruolo di capodelegazione azzurra in Figc non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente Coni. Lo ha ufficializzato l'Anac in un comunicato nel quale si ribadisce che Il Consiglio, che si è riunito oggi, esercitando ruolo di vigilanza (non più consultivo, visto che nel frattempo Bianchedi aveva firmato per la Federcalcio e si era successivamente dimessa), ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il Coni avrebbe richiesto all'Anac anche un parere sul conflitto d'interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto nella prossima Giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della Figc. L'Anac ha risposto che è il Coni che dovrà valutare se sussiste o meno conflitto di interesse "tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto" e, in particolare, della "tipologia di incarico che è stato ricoperto da Diana Bianchedi presso la Figc e dei contenuti dello stesso", nonche' della "sua durata". 

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