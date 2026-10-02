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Oksana Chusovitina, la ginnasta senza età sogna Los Angeles 2028

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

“Finché mi diverto, perché dovrei smettere?”. A 51 anni Oksana Chusovitina continua a gareggiare, dopo aver attraversato la storia della ginnastica sotto cinque bandiere e aver superato anche la malattia del figlio. Ora guarda a Los Angeles 2028: non per sfidare il tempo, ma per continuare a fare ciò che ama

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