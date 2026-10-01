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Kei Nishikori e il senso più ampio di un addio

Matteo Renzoni
©Getty

Siamo forse culturalmente troppo lontani per capire davvero cosa significhi l'addio di Nishikori al tennis, ma per il Giappone si tratta di un evento epocale: ha stravolto i canoni di questo sport in Oriente, ha vinto tanto, anche contro i più grandi. E la nostalgia, in questo 2026 molto intenso, aumenta

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