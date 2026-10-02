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la storia

Addio a Bob Pettit, il primo MVP: l’ala che volava sulla lunetta

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Il 23 settembre si è spento a 93 anni uno dei più grandi giocatori dell’era pre-televisiva. Nel 1956 fu il primo MVP. Campione nel 1958 contro i dinastici Celtics, Pettit ha trascinato i St. Louis Hawks ad altre tre Finals e si è ritirato da top scorer e rimbalzista di sempre. Con Kobe Bryant detiene il record di quattro MVP dell’All-Star Game, ma è per aver ridefinito lo spot di ala forte e l’arte di attirare falli che si è consegnato all’immortalità del gioco

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