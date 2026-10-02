Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Skyguida tv
Su Sky e in streaming su NOW, continuano le sfide internazionali. Oggi, venerdì 2 ottobre, alle 16.00 Kazakistan-Moldova e alle 18 doppio appuntamento su Diretta Gol con Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro. Alle 20.45 scenderanno in campo Belgio e Turchia, mentre ancora Diretta Gol con Bosnia-Svezia, Isole Faroe-Slovacchia, Ungheria-Georgia, Polonia-Romania e Ucraina-Irlanda del Nord. Sempre venerdì sera, in differita a mezzanotte Francia-Italia
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Venerdì 2 ottobre
- ore 16.00: KAZAKISTAN-MOLDOVA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Matteo Occhiuto
- ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
CIPRO-ARMENIA
LETTONIA-MONTENEGRO
- ore 20.45: BELGIO-TURCHIA su Sky Sport 251. Telecronaca Davide Polizzi
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
BOSNIA-SVEZIA
ISOLE FAROE-SLOVACCHIA
UNGHERIA-GEORGIA
POLONIA-ROMANIA
UCRAINA-IRLANDA DEL NORD
- A mezzanotte (in differita): FRANCIA-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Paolo Di Canio e Paolo Condò