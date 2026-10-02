Su Sky e in streaming su NOW, continuano le sfide internazionali. Oggi, venerdì 2 ottobre, alle 16.00 Kazakistan-Moldova e alle 18 doppio appuntamento su Diretta Gol con Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro. Alle 20.45 scenderanno in campo Belgio e Turchia, mentre ancora Diretta Gol con Bosnia-Svezia, Isole Faroe-Slovacchia, Ungheria-Georgia, Polonia-Romania e Ucraina-Irlanda del Nord. Sempre venerdì sera, in differita a mezzanotte Francia-Italia

MANCINI, "FRANCIA STRAORDINARIA, MA GIOCHEREMO PER VINCERE"