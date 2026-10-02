Se tre indizi fanno una prova, quattro saranno la certezza che la Serie A di futsal, partita con 122 gol e una media di quasi sei gol a partita, è davvero altamente spettacolare . Turno super interessante, se non fosse che le tre capoliste a punteggio pieno lassù non resteranno tali . Già, al PalaMaggiore di Leinì, infatti, si affrontano i campioni d’Italia della L84 Torino contro lo Sporting Sala Consilina, entrambe finora belle e vincenti, dall’attacco esplosivo, rispettivamente con 13 e 11 gol all’attivo. Ne potrebbe approfittare la Meta, ma al PalaCatania arriva una Roma 1927 che ha iniziato la stagione sempre con prestazioni convincenti , compresa la rimonta della settimana scorsa contro il Sandro Abate Avellino, riacchiappato sul 2-2. Lo scorso anno la sfida tra etnei e giallorossi è stata una super costante: semi scudetto, Coppa Italia e Coppa della Divisione.

Il derby Benevento-Napoli stasera live su Sky

Tutto da vivere su Sky Sport il derby del PalaTedeschi tra Benevento e Napoli. "Dopo i campioni d'Italia della L84 Torino, abbiamo subito un'altra big del nostro campionato". Detto ciò, Fausto Scarpitti non si consegna affatto al più quotato avversario, consapevole che il suo Benevento è in salute, con due successi già all’attivo. "È chiaramente un impegno proibitivo visti i valori tecnici - continua l’allenatore giallorosso - ma ho la fortuna di allenare una squadra di valore che sa che, se fornisce la migliore prestazione possibile, può mettere in difficoltà chiunque. Stiamo attraversando un buon momento, come dimostrano i sei punti conquistati nelle prime tre giornate, e vogliamo provare a fare lo sgambetto al Napoli per regalare una gioia ai nostri tifosi, che già contro la L84 hanno riempito il nostro palazzetto”. Il Napoli, dal canto suo, è una delle quattro squadre imbattute e potrebbe approfittare sia dello scontro al vertice sia del severo banco di prova della Covei Meta Catania Bricocity per agganciare la vetta della classifica: "Sappiamo di affrontare una squadra che ha iniziato molto bene e che contro la L84 ha dimostrato tutto il proprio valore". Così Nando Perugino, capitano degli azzurri. "Giocheremo in un palazzetto caldo, con un ambiente che può dare loro ulteriore energia, quindi ci aspettiamo una partita intensa, fisica e sicuramente complicata. Ma anche una di quelle che ci piace giocare - sottolinea - dovremo essere bravi a entrare subito dentro la gara, senza concedere loro entusiasmo e mantenendo lucidità anche nei momenti di maggiore pressione. Andiamo al PalaTedeschi con la nostra identità e con l’ambizione di imporre il nostro gioco: queste prime tre partite ci hanno dato delle indicazioni importanti, sappiamo di avere ancora ampi margini di crescita, ma allo stesso tempo abbiamo acquisito la consapevolezza di essere una squadra che può cambiare ritmo e inerzia della gara in qualsiasi momento".