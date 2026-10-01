Mancini in conferenza: "Già dal secondo tempo col Belgio avevo visto qualcosa di buono"

Il Ct degli Azzurri ha parlato anche in conferenza stampa. "La sfida di domani è tra due squadre, non tra me e Zidane, ed è la prima volta che ci incrociamo - ha aggiunto -. La Francia è più avanti rispetto a noi, ma è una partita che ci dirà molto. L'addio della Capo Delegazione? Ci dispiace tanto, non è stata tanto tempo ma è una grande campionessa e capisce tutto dello sport, è stata perfetta con noi. Kean ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto, altrimenti probabilmente avrebbe giocato anche a Bursa: è un giocatore molto importante per noi. Non ci si deve abbattere per una sconfitta o esaltare per una vittoria, quello che dobbiamo cercare di migliorare è sempre la prestazione: già dal secondo tempo col Belgio ho visto qualcosa di buono. Situazione Figc? Quando si lavora si ha bisogno di stabilità, ma oggi abbiamo visto e parlato col presidente, siamo tranquilli. Inacio è un giocatore giovane, si deve formare, ha 18 anni. Ci vuole un po' di tempo. Sappiamo le qualità che ha e sarà un giocatore importante per la Nazionale, ma gli va dato il tempo di capire dov'è e cosa può fare".