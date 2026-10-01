Francia-Italia, Mancini: "Loro sono straordinari, ma giocheremo per vincere"
Dopo la vittoria in Turchia, la Nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League: venerdì alle 20.45 sfida allo Stade de France contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il Ct Roberto Mancini: "Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari. Però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo. Ho ancora dubbi di formazione. Pio o Kean? C'è anche Scamacca..."
La prossima avversaria dell'Italia in Nations League sarà la Francia di Zinedine Zidane, una partita che può già dire tanto sul futuro e le possibilità di qualificazione degli Azzurri alle fase finali nel torneo. Una partita che Roberto Mancini non considera affatto già persa in partenza, ma al contrario si espone con ambizione e voglia di sorprendere e prendersi la scena. Il Ct della Nazionale ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match:
Quanto è emozionante, bello, intrigante per un Ct e per i ragazzi affrontare questi signori francesi?
“Sicuramente sarà una grande partita, perché giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari. Però ci teniamo a fare bella figura, cercheremo di provarci”
Fare solo bella figura o cercare di vedere qualcosina di quello fatto in precedenza o qualcosa di nuovo?
“Quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, chiaro che giocheremo per vincere sempre. Questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere in una partita”
Come sta procedendo il lavoro di costruzione di questa squadra? Hai ancora dubbi di formazione?
"Qualcuno, valutiamo domani con l’ultimo allenamento, per vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa. Non abbiamo molti dubbi, ma domani vedremo”
Pio Esposito o Kean in attacco?
“O Scamacca. Cambieremo meno rispetto a Bursa”
Tonali come play?
“Può essere”.
Mancini in conferenza: "Già dal secondo tempo col Belgio avevo visto qualcosa di buono"
Il Ct degli Azzurri ha parlato anche in conferenza stampa. "La sfida di domani è tra due squadre, non tra me e Zidane, ed è la prima volta che ci incrociamo - ha aggiunto -. La Francia è più avanti rispetto a noi, ma è una partita che ci dirà molto. L'addio della Capo Delegazione? Ci dispiace tanto, non è stata tanto tempo ma è una grande campionessa e capisce tutto dello sport, è stata perfetta con noi. Kean ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto, altrimenti probabilmente avrebbe giocato anche a Bursa: è un giocatore molto importante per noi. Non ci si deve abbattere per una sconfitta o esaltare per una vittoria, quello che dobbiamo cercare di migliorare è sempre la prestazione: già dal secondo tempo col Belgio ho visto qualcosa di buono. Situazione Figc? Quando si lavora si ha bisogno di stabilità, ma oggi abbiamo visto e parlato col presidente, siamo tranquilli. Inacio è un giocatore giovane, si deve formare, ha 18 anni. Ci vuole un po' di tempo. Sappiamo le qualità che ha e sarà un giocatore importante per la Nazionale, ma gli va dato il tempo di capire dov'è e cosa può fare".