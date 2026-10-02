Nuova partita da titolare dopo l'addio di Cristiano Ronaldo dal ritiro della nazionale e di nuovo in gol contro la Danimarca. Gonçalo Ramos si sta prendendo il Portogallo grazie a prestazioni convincenti e a un feeling ritrovato con il gol: "Quello che è successo non ci ha influenzato. Il gol di punta? Lo provo spesso in allenamento". E della forma ritrovata dall'attaccante portoghese ne potrà giovare certamente anche il Milan

Forse è iniziata una nuova era per il Portogallo, e anche un nuovo cammino per Gonçalo Ramos come attaccante titolare della nazionale di Jorge Jesus. Ancora un gol in Nations League per l'attaccante del Milan, il secondo in due partite che ha permesso al Portogallo di ottenere una nuova vittoria, questa volta in Danimarca. Una rete da vero centravanti, battendo sul tempo il portiere Hermansen con un tiro praticamente di punta. E' stato il gol del secondo vantaggio portoghese (2-1) prima del nuovo pari della Danimarca a cui hanno fatto seguito le reti di Vitinha e Joao Felix per il 4-2 finale .

"Un gol alla Romario, con la punta"

A fine gara, Ramos ha parlato della sua gara e accennato a ciò che è successo negli ultimi giorni con il caso Cristiano Ronaldo: "Un gol alla Romario, con la punta? Sì, è una cosa che faccio spesso in allenamento - dice - E' sempre complicato quando arrivi davanti al portiere e ho scelto questo modo". Rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24 ore, con Cristiano Ronaldo che ha lasciato il ritiro del Portogallo: "Questo non ha influenzato l'importanza del match - conclude - Noi vogliamo vincere le partite, adesso la prossima sarà la più importante ed è quello che sentiamo per noi e per la nostra squadra".